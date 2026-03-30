Il segretario di Stato americano ha dichiarato che i negoziati tra gli Stati Uniti e l'Iran sono ancora in fase iniziale e si svolgono anche con l'intermediazione di terze parti. Ha inoltre precisato che l'ex presidente Trump preferisce un approccio diplomatico rispetto ad altre opzioni. La comunicazione si è concentrata sullo stato attuale dei colloqui e sulla preferenza per la diplomazia.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha ribadito che le truppe britanniche non saranno presenti sul territorio iraniano, sottolineando ancora una volta che "questa non è la nostra guerra". Secondo quanto riferisce l'emittente britannica Bbc, Starmer ha dichiarato ai giornalisti che "questa non è la nostra guerra e non abbiamo intenzione di farci coinvolgere", in merito alla possibilità di truppe britanniche in Medio Oriente. Il primo ministro britannico ha poi difeso la sua posizione durante tutto il conflitto, affermando che il Regno Unito sta adottando "misure difensive" per proteggere "le vite britanniche, gli interessi britannici e, naturalmente, i nostri alleati nella regione". 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Iran, Rubio: "I negoziati sono agli inizi, Trump preferisce la diplomazia"

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