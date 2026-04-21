Casoria rapina nel parcheggio del supermercato e video virale | fermati due uomini dalla Polizia di Stato

Due uomini sono stati fermati dalla Polizia di Stato in relazione a una rapina avvenuta in un parcheggio di un supermercato a Casoria. Secondo le indagini, i due sono accusati di aver rubato uno scooter e di aver tentato di investire una persona che aveva cercato di bloccarli. Un video della vicenda è diventato virale sui social network.

Gravemente indiziati di rapina impropria dopo il furto di uno scooter e il tentativo di investire un uomo intervenuto per fermarli. Durante le ricerche trovata anche una pistola con matricola abrasa.. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto due soggetti in quanto gravemente indiziati del reato di rapina impropria. In particolare, lo scorso 17 aprile è stata consumata una rapina nel parcheggio di un supermercato di Casoria, ove i due presunti autori, dopo aver rubato uno scooter, hanno tentato di investire un uomo che aveva tentato di bloccarli, trascinandolo al suolo. Le indagini, svolte dalla Sezione Falchi della Squadra Mobile, hanno consentito di raccogliere, in breve tempo, gravi indizi di colpevolezza a carico dei presunti autori.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Casoria, rapina nel parcheggio del supermercato e video virale: fermati due uomini dalla Polizia di Stato Notizie correlate Rapina nel parcheggio di un supermercato a Casoria: fermati due sospetti, recuperata anche un’armaErano armati i due rapinatori che hanno tentato di portare via uno scooter all'interno del supermercato Dodecà di Casoria. Rapina nel supermercato di Casoria, fermati i due presunti autoriTempo di lettura: 2 minutiPer la rapina di uno scooter nel parcheggio di un supermercato di Casoria (Napoli) lo scorso 17 aprile, la Polizia di Stato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rapina scooter con ferimento in parcheggio supermercato a Casoria: identificati e arrestati gli autori; Rapine violente tra Ponticelli e Casoria, feriti due uomini; Tentano di investire un uomo a Casoria, fermati i 2 rapinatori; Casoria, Adam sventa furto di scooter: arrestati due ladri. Casoria, rapina impropria nel parcheggio del supermercato: due fermati dalla PoliziaFermati due soggetti ritenuti gravemente indiziati di rapina impropria dopo il furto di uno scooter e il tentato investimento di un uomo nel parcheggio di un supermercato a Casoria, con successiva fug ... ilgazzettinovesuviano.com Polizia arresta i due della rapina al supermercato: premiato il gesto eroico di AdamNella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto due soggetti in quanto gravemente indiziati del reato di rapina impropria. In particolare, lo scorso 17 aprile ... ilmediano.com #Controlli a tappeto della polizia di Stato, col supporto della polizia locale, nei #locali pubblici a #Gallarate - facebook.com facebook