Furto alla chiesa di Monteluce rubate le offerte Il parroco | Visto dalle telecamere

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, intorno alle 15, qualcuno ha svaligiato la chiesa di Santa Maria di Monteluce, portando via le offerte lasciate all’interno. Il parroco ha confermato di aver visto le immagini delle telecamere di sorveglianza, che mostrano i responsabili durante il gesto. La polizia sta indagando per identificare i colpevoli.

Il fatto è successo nel pomeriggio di venerdì 13 marzo. Don Fabrizio: "Già successo altre volte" Furto alla chiesa di Santa Maria di Monteluce dove, nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, intorno alle 15.20, un uomo è entrato per rubare dalla cassetta delle offerte, danneggiando anche la porta d'ingresso della sagrestia. L'uomo è stato ripreso dalle telecamere, installate nella chiesa a seguito di altri episodi simili accaduti nel corso dei mesi. Don Fabrizio, infatti, spiega che: "Questo non è un caso isolato, ne capitano tanti. Assistiamo spesso al tentativo di rubare la cassetta delle offerte, a volte è capitato anche qualche scippo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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