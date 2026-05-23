Ruba la collana d' oro al collo di un 85enne con la tecnica dell' abbraccio 40enne identificata e denunciata

Notizia in breve

Una donna di 40 anni ha rubato una collana d’oro al collo di un anziano di 85 anni con la tecnica dell’abbraccio e un rapido gesto. La scena è stata notata e la donna è stata identificata e denunciata. La rapina è avvenuta in un contesto pubblico e la fuga è durata pochi istanti. Il personale ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali complici.