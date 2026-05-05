Lodi scippa un’anziana con la tecnica dell’abbraccio | denunciata una 30enne

Una donna di 30 anni è stata denunciata a Lodi per aver scippato un’anziana utilizzando la tecnica dell’abbraccio. La sospettata si è avvicinata alla vittima con modi apparentemente cortesi, raccontandole una storia inventata e chiedendo indicazioni per una chiesa locale. Dopo aver instaurato un dialogo, le ha preso la borsa e si è allontanata rapidamente. Le forze dell’ordine hanno recuperato gli oggetti rubati e avviato le indagini.

Lodi, 5 maggio 2026 – L’ha avvicinata con modi gentili, raccontandole una storia costruita ad arte e chiedendo indicazioni per raggiungere la chiesa di San Bernardo di Lodi. Poi, con un abbraccio, tanto improvviso, quanto studiato, le ha sfilato la collana dal collo, dileguandosi in pochi istanti. È la cosiddetta “ tecnica dell’abbraccio”, ancora una volta al centro di un episodio di furto con destrezza. Colpo avvenuto nel Capoluogo di provincia ai danni di una persona anziana. A finire nei guai è stata una donna di circa 30 anni, di origine romena, denunciata insieme a un complice dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi, al termine di un’attività investigativa mirata al contrasto dei reati predatori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, scippa un’anziana con la “tecnica dell’abbraccio”: denunciata una 30enne Notizie correlate Leggi anche: Romano, tentano di sfilare la collanina al collo dell’anziana con la tecnica dell’abbraccio: individuate due persone Lissone, con la "tecnica dell'abbraccio" gli ruba una collana d'oro: presaUn passaggio in auto trasformato si è trasformato in pochi secondi in un furto con destrezza. Approfondimenti e contenuti Lodi, la «truffa dell'abbraccio»: così la ladra ruba collana da mille euro a una pensionataLa truffatrice ha avvicinato l'anziana vicino alla chiesa, chiedendole di accompagnarla dal parroco e raccontando di essere appena arrivata da Brasile e di essere in cerca di lavoro ... milano.corriere.it Truffano un’anziana con il raggiro del finto incidente: arrestati due uominiLodi, 6 febbraio 2026 – Truffano un’anziana con il raggiro del finto incidente: due arresti due uomini e recuperati 6mila euro. Due uomini di 36 e 37 anni, entrambi residenti in provincia di Salerno e ... ilgiorno.it