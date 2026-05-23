Ruba la collana d' oro a un 85enne con la tecnica dell' abbraccio 40enne identificata e denunciata
Una donna di 40 anni è stata denunciata dopo aver sottratto una collana d’oro a un uomo di 85 anni. Secondo quanto riferito, la ladra ha avvicinato la vittima con un abbraccio, durante il quale ha compiuto un rapido gesto di scippo e si è allontanata con il gioiello. L’episodio è avvenuto in un paese delle Marche, e la donna è stata identificata grazie alle immagini di videosorveglianza.
MAIOLATI SPONTINI – Un approccio, un abbraccio accompagnato da un rapido gesto e la fuga con il bottino. L’ennesimo colpo effettuato ai danni di un anziano in strada ha però avuto come conclusione l’identificazione e la denuncia della responsabile, che ora dovrà rispondere del reato di rapina. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Reborn as a loser, I changed my fate and married three beautiful wives.
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