Boutique depredata bottino da 50mila euro | recuperate le borse griffate e 250 paia di occhiali rubati a San Marino

Due uomini di nazionalità serbo-montenegrina sono stati arrestati nel carcere di Rimini in seguito a un furto notturno avvenuto in una boutique nel centro storico. Durante il raid, sono stati sottratti circa 50 mila euro di merce, tra borse griffate e 250 paia di occhiali. Le forze dell'ordine hanno recuperato la refurtiva e le persone sono ora accusate di furto pluriaggravato e ricettazione.