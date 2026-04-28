Boutique depredata bottino da 50mila euro | recuperate le borse griffate e 250 paia di occhiali rubati a San Marino
Due uomini di nazionalità serbo-montenegrina sono stati arrestati nel carcere di Rimini in seguito a un furto notturno avvenuto in una boutique nel centro storico. Durante il raid, sono stati sottratti circa 50 mila euro di merce, tra borse griffate e 250 paia di occhiali. Le forze dell'ordine hanno recuperato la refurtiva e le persone sono ora accusate di furto pluriaggravato e ricettazione.
Dopo l'eclatante ‘spaccata’ c'è stato il lieto fine. Si trovano nel carcere di Rimini i due serbi-montenegrini, sottoposti a fermo di indiziato di delitto, perché accusati di furto pluriaggravato e ricettazione in riferimento al furto notturno alla Monti Boutique, nel pieno centro storico di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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