il fidanzato le ruba le borse griffate e le rivende per 4mila euro lei lo scopre dai social

Una donna di Napoli ha scoperto tramite i social che il suo fidanzato aveva rubato e rivenduto per circa 4 mila euro alcune sue borse griffate. La scoperta è avvenuta mentre scrollava il suo cellulare, quando l'algoritmo del social le ha mostrato le immagini di un negozio online di lusso di seconda mano, con le sue borse in vendita. La vicenda si è svolta nell’arco di pochi momenti.

Napoli, 8 marzo 2026 – Uno scrolling dal cellulare sui social, l'algoritmo che propone la vetrina virtuale di un negozio second hand del lusso e la scoperta che le sue borse firmate erano state rubate. È accaduto a una 27enne di Napoli, a cui il fidanzato (probabilmente oramai ex) ha riservato un'amara sorpresa. La ragazza aveva infatti visto sparire dal suo guardaroba alcune delle borse griffate della sua collezione lo scorso febbraio. Casualmente, però, finisce sul profilo di un negozio di vintage nella centrale zona Chiaia, gestito da un influencer con decine di migliaia di follower, e qui le sembra di riconoscere alcuni degli accessori in vendita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

