Insulti minacce e disumanizzazione sui social | tolleranza zero di Arcigay Scattano le denunce

Dopo la pubblicazione di una notizia riguardante l'apertura di un nuovo servizio promosso da un'associazione locale, sui social sono arrivati numerosi commenti di insulti, minacce e attacchi rivolti alle persone coinvolte. La situazione ha portato le autorità a intervenire, con alcune denunce presentate per reati di minaccia, diffamazione e istigazione all'odio. La vicenda ha evidenziato come sui social siano spesso presenti comportamenti offensivi e discriminatori.

Un'ondata di odio social dopo la pubblicazione di una notizia che semplicemente informava la cittadinanza di Viterbo su un nuovo servizio: l'apertura del Gruppo trans ed enby promosso da Arcigay – Peter Boom Aps nell'ambito dello Sportello arcobaleno. Verso insulti, minacce e qualsiasi forma di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, minacce social a Sempio e Marco Poggi: “Ho amici mafiosi, vogliono torturarli”. Scattano le denunce Minacce e insulti all’ex compagna anche sui social, quarantenne a processoLa donna denunciò anche scritte offensive con il suo nome lungo la strada degli Scrittori, ma non è stato possibile attribuirle all’imputato... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Arcigay sporge denuncia per le minacce allo sportello dedicato a persone trans ed enby. Botte, insulti e minacce alla fidanzata per 15 anni. Condannato a 3 anni e 8 mesiTre anni e 8 mesi in abbreviato per stalking e lesioni. Questa la condanna per un cittadino tunisino di 46 anni, arrestato a luglio dopo la violazione del divieto di avvicinamento all’ex fidanzata. blitzquotidiano.it Rusnati, okkio. Insulti e minacce all’ex sindacoDoppio raid vandalico alla cabina dell’Enel ‘color della pace’, ma nell’imbrattamento bis ci sono anche insulti e minacce all’ex sindaco: Curzio Rusnati c...one di Bussero, okkio. E la denuncia ... ilgiorno.it