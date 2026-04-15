Insulti minacce e disumanizzazione sui social | tolleranza zero di Arcigay Scattano le denunce

Da viterbotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pubblicazione di una notizia riguardante l'apertura di un nuovo servizio promosso da un'associazione locale, sui social sono arrivati numerosi commenti di insulti, minacce e attacchi rivolti alle persone coinvolte. La situazione ha portato le autorità a intervenire, con alcune denunce presentate per reati di minaccia, diffamazione e istigazione all'odio. La vicenda ha evidenziato come sui social siano spesso presenti comportamenti offensivi e discriminatori.

Un'ondata di odio social dopo la pubblicazione di una notizia che semplicemente informava la cittadinanza di Viterbo su un nuovo servizio: l'apertura del Gruppo trans ed enby promosso da Arcigay – Peter Boom Aps nell'ambito dello Sportello arcobaleno. Verso insulti, minacce e qualsiasi forma di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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