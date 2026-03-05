Minacce e insulti all’ex compagna anche sui social quarantenne a processo

Un uomo di circa quarant’anni è stato portato in tribunale con l’accusa di aver rivolto minacce e insulti alla propria ex compagna, anche attraverso i social. Durante le accuse, sono emerse frasi come “Vigliacca falsa, meschina, pezza di m…” e altri commenti minacciosi come “La ruota gira” e “Se vogliamo giocare con il fuoco giochiamo”. Il processo è in corso.

La donna denunciò anche scritte offensive con il suo nome lungo la strada degli Scrittori, ma non è stato possibile attribuirle all’imputato “Vigliacca falsa, meschina, pezza di m.”, “La ruota gira”, “Oggi a me, domani sempre a te”, “Se vogliamo giocare con il fuoco giochiamo”. Sono alcune delle frasi che, secondo l’accusa, un quarantenne agrigentino, ora finito a processo, avrebbe inviato all’ex compagna tra aprile e giugno del 2025, attraverso messaggi vocali e di testo dal tono offensivo e minaccioso. In un messaggio inviato tramite Instagram le avrebbe scritto: “Quando cammini per strada sapendo che potresti non tornare, allora capisci cosa significa avere rispetto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

