Durante la partita di playoff di serie A2 di basket tra Roseto e Ruvo di Puglia, si sono verificati episodi di violenza nei pressi del canestro. In particolare, sono stati segnalati alcuni pugni tra i giocatori durante il terzo turno dei play-out. La partita si è svolta al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, dove sono accaduti i fatti. La situazione ha causato scompiglio tra le due squadre e ha interrotto temporaneamente il gioco.

Pessime scene ieri sera al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi per gara 3 del secondo turno dei play-out di serie A2 di basket. Durante il secondo quarto, dopo un rimbalzo conteso, Jacopo Borra, giocatore del Crifo Wines Ruvo di Puglia, ha preso a pugni mentre era a terra Aristide Landi, tesserato per il Liofilchem Roseto che ha poi vinto la partita portandosi sull'1-2 nella serie. Nervi tesi e rissa in campo, con la società pugliese che nel post gara ha preso "fermamente le distanze da quanto accaduto". "La società desidera scusarsi con il pubblico presente al PalaMaggetti, in particolare con i tanti bambini sugli spalti, e con l'atleta Aristide Landi per quanto verificatosi - si legge in una nota della Ruvo di Puglia -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roseto-Ruvo di Puglia, choc nei playoff di basket: pugni sotto canestro

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