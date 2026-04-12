Avellino Basket autoritaria Ruvo di Puglia ko con un netto 88-71

Nella trentaseiesima giornata, l’Avellino Basket ha battuto con un punteggio di 88-71 la Crifo Wines Ruvo di Puglia davanti al pubblico di casa. La partita si è conclusa con una vittoria netta e convincente per la squadra locale, che ha mostrato un gioco efficace per tutta la durata dell’incontro. La squadra ospite, invece, ha concluso la gara con diverse difficoltà, senza riuscire a invertire l’andamento della partita.

Tempo di lettura: 3 minuti Vittoria netta e convincente per l’ Unicusano Avellino Basket che, nella trentaseiesima giornata, supera con autorità la Crifo Wines Ruvo di Puglia con il punteggio finale di 88-71, tornando al successo davanti al proprio pubblico. Un’affermazione costruita con maturità e continuità nell’arco dei quaranta minuti, nonostante le assenze pesanti di Alessandro Grande e Giacomo Dell’Agnello, presenti solo a bordocampo per sostenere i compagni. La squadra di coach Di Carlo parte con il giusto approccio, cercando subito soluzioni interne con Lewis, mentre gli ospiti provano a colpire in transizione. Dopo una fase iniziale equilibrata, i biancoverdi alzano l’intensità difensiva e trovano ritmo in attacco, chiudendo il primo quarto avanti 27-19.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino Basket autoritaria, Ruvo di Puglia ko con un netto 88-71 Unicusano Avellino Basket: Prevendita aperta per il match decisivo contro Ruvo di PugliaL’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma domenica 12 aprile alle ore 18. Basket, dopo tre ko consecutivi la Dole Rimini vuole invertire la rotta nella trasferta di Ruvo di PugliaIl team di coach Dell’Agnello, che vedrà l’esordio di Stefano Saccoccia, è atteso da una delle trasferte più lunghe della stagione La Dole Rimini...