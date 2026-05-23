Migliaia di persone hanno manifestato a Roma, attraversando il centro della città. La protesta è organizzata dall’Unione Sindacale di Base, con slogan contro il governo Meloni. I manifestanti chiedono l’aumento dei salari e la riduzione delle spese militari. La protesta si svolge in un contesto di tensione legato a questioni di guerra e crisi economica. La polizia ha monitorato il corteo senza intervenire.

L’Unione Sindacale di Base Usb attraversa il centro di Roma con alcune migliaia di manifestanti contro “ guerra e carovita ”. Il corteo partito da Piazza della Repubblica ha visto scendere in piazza assieme a Usb Osa, Cambiare Rotta, Potere al Popolo e varie sigle legate a centri sociali, movimenti studenteschi, ambientalisti e per il diritto alla casa. “Via il governo Meloni. Alzate i salari, abbassate le armi” si legge sullo striscione affisso sul carro che guida il corteo diretto a San Giovanni. “Contro la guerra e il carovita, per aumentare salari e diritti” recita lo striscione in testa alla manifestazione. Durante il corteo cori contro il governo Meloni, contro il riarmo e a favore di Palestina e Cuba, di cui sventolano molte bandiere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, Usb in corteo: “Via il governo Meloni. Alzate i salari, abbassate le armi”

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