Referendum verso il corteo del No sociale a Roma Usb | Rischio incidenti? Non abbiamo intenzione di fare regali al governo

Domani a Roma si svolgerà il corteo del “No sociale” in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’Usb ha dichiarato che non vogliono fare regali al governo e ha espresso preoccupazione per il rischio di incidenti durante la manifestazione. La protesta coinvolgerà diversi partecipanti e si muoverà attraverso le strade della capitale.

Domani 14 marzo Roma sarà attraversata dal corteo del “No sociale” al Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo. L’appuntamento è per le ore 14:00 a piazza della Repubblica, da dove i manifestanti si muoveranno verso piazza San Giovanni, portando in corteo anche la prima protesta contro il coinvolgimento dell’Italia nei conflitti internazionali. Promossa da Potere al Popolo, alla manifestazione aderiscono i collettivi studenteschi come Osa e Cambiare Rotta, i movimenti per la Palestina tra cui il Global Movement to Gaza, fino ai movimenti di lotta per la casa, i centri sociali e i no Tav e l’Unione sindacale di base. Membro... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, verso il corteo del No sociale a Roma. Usb: “Rischio incidenti? Non abbiamo intenzione di fare regali al governo” Articoli correlati Corteo pro Askatasuna e aggressione dell'agente Calista: guerriglia urbana contro la Polizia per odio verso lo Stato o verso il Governo?Nel vedere in televisione i servizi che documentavano la violentissima aggressione subìta a Torino da un agente della Polizia di Stato del reparto... Manifestazione a Roma il 14 marzo per il No al referendum. E al progetto anticostituzionale del governoLe organizzazioni e le persone che diedero origine alla gigantesca mobilitazione popolare sulla Palestina, a partire dai portuali di Genova,... Contenuti e approfondimenti su Referendum verso il corteo del No... Temi più discussi: Usb e Pap, corteo per il No sociale al referendum; No al governo Meloni. Verso il corteo nazionale del 14 marzo a Roma; Blog | Manifestazione a Roma il 14 marzo per il No al referendum. E al progetto anticostituzionale del governo; Meloni arriva in teatro per evento di chiusura del Sì al referendum. Verso il corteo del 14 marzo: nasce il Comitato per il No sociale e si intensificano le iniziative sul territorioContinuano le iniziative indette a livello locale quale tappa di avvicinamento al corteo nazionale del 14 marzo per il No sociale al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia che deve di ... lasiritide.it 'No alla guerra e al Referendum', domani migliaia in corteo a Roma'No al referendum sulla giustizia, no al governo, no alla guerra'. Attesi in migliaia domani a Roma da tutta Italia per la manifestazione indetta dal comitato No sociale. Il corteo partirà da piazza d ... ansa.it 18 MARZO, CHIUSURA DELLA CAMPAGNA PER IL NO! Ci vediamo il 18 marzo, alle ore 17:00, in Piazza del Popolo a Roma, per la chiusura della campagna per il NO al referendum sulla giustizia. Parteciperanno tra gli altri Giovanni Bachelet, Maurizio Land x.com Il magistrato Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, l’ex magistrato Carlo Nordio, in un intervento pubblico ha detto: dobbiamo votare Sì al referendum così ci togliamo di mezzo la magistratura che è un plotone di esecuzione. Frasi delira - facebook.com facebook