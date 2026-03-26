Ultimissime Juve LIVE | ripresi gli allenamenti alla Continassa offerto un biennale a Rudiger

Gli allenamenti della squadra sono ripresi questa mattina alla Continassa dopo una pausa. Nel frattempo, il club ha proposto un contratto biennale a un calciatore straniero. La giornata rimane aggiornata con le ultime notizie relative alla società e alle attività della squadra.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 26 marzo 2026. Juventus, ripresi gli allenamenti alla Continassa: quanti assenti per Spalletti a causa delle Nazionali. Presenti molti giovani. Come è andata la seduta. Ore 15:30 – Juventus, sono ripresi gli allenamenti alla Continassa dopo i giorni di riposo. Gruppo ridotto al minimo, presenti molti giovani. Le ultime Rudiger Juve, i bianconeri accelerano per il centrale tedesco: presentata la prima offerta al giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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