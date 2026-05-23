Roma sotto l’anticiclone | 30 gradi e fuga di massa verso il mare

Notizia in breve

Roma sta vivendo un’ondata di caldo con temperature che superano i 30 gradi, spingendo molte persone a dirigersi verso il mare. Le zone più affollate della città registrano un aumento di traffico e affluenza, specialmente negli accessi a Ostia e Fregene. Le autorità segnalano un incremento di presenze e di possibili criticità nelle strade e nelle aree di sbarco. Le persone si spostano in massa per cercare refrigerio e sollievo dal caldo.