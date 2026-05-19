L' anticiclone porta il caldo | dove arrivano i primi 30 gradi
Dopo una prima metà di maggio caratterizzata da piogge frequenti e temperature che si aggiravano più vicino ai valori autunnali, l'anticiclone sta portando un deciso aumento delle temperature. Le previsioni indicano che alcune aree raggiungeranno i 30 gradi, segnando un cambio netto rispetto alle settimane precedenti. La situazione meteo sta cambiando, portando condizioni di tempo stabile e caldo intenso in diverse regioni.
Basta maltempo. Dopo una prima metà di maggio all'insegna dell'incertezza, con piogge e temperature più vicine all'autunno che alla primavera, è in arrivo un drastico ribaltone meteo. Nelle prossime ore sono previsti gli ultimi acquazzoni sparsi, che poi lasceranno definitivamente spazio. 🔗 Leggi su Today.it
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