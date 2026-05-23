Roma sabato di caos | blocchi per il corteo e Linea A ferma

Notizia in breve

Sabato a Roma, il corteo ha causato blocchi stradali e la linea A della metropolitana è stata sospesa. Le strade interessate dal percorso sono state chiuse al traffico nel pomeriggio. Le linee autobus sostitutive lungo la tratta della metro sono state attivate per garantire il servizio. La circolazione veicolare e dei mezzi pubblici ha subito rallentamenti e deviazioni, con le autorità che hanno disposto le chiusure e le alternative per i trasporti pubblici.