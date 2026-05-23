Roma sabato di caos | blocchi per il corteo e Linea A ferma

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato a Roma, il corteo ha causato blocchi stradali e la linea A della metropolitana è stata sospesa. Le strade interessate dal percorso sono state chiuse al traffico nel pomeriggio. Le linee autobus sostitutive lungo la tratta della metro sono state attivate per garantire il servizio. La circolazione veicolare e dei mezzi pubblici ha subito rallentamenti e deviazioni, con le autorità che hanno disposto le chiusure e le alternative per i trasporti pubblici.

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? Domande chiave Quali strade saranno chiuse per il percorso del corteo pomeridiano?. Come funzioneranno le linee bus sostitutive per la Linea A?. Dove si concentreranno i blocchi stradali dopo l'incidente sulla Flaminia?. Quali zone del centro saranno più colpite dal passaggio della manifestazione?.? In Breve Incidente su via Grottarossa causa rallentamenti sulla Flaminia verso il centro.. Corteo dalle 14 alle 19 tra Piazza della Repubblica e Porta San Giovanni.. Bus sostitutivi M1 e M2 coprono tratta Battistini-Arco di Travertino e Flaminio-Anagnina.. Blocchi stradali previsti su Viale Luigi Einaudi, via Cavour e Piazza dei Cinquecento.. Code sulla Flaminia e blocchi per il corteo di oggi a Roma: la viabilità regionale subisce rallentamenti proprio in questo sabato 23 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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