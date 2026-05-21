A Roma si sono verificati blocchi su via Flaminia e via Appia, causando disagi alla circolazione nel centro e nelle zone limitrofe. La metro A è stata sospesa sabato, influenzando il traffico e gli spostamenti dei pendolari. In alcune aree, il guasto idrico tra via del Casale e Portuense ha provocato deviazioni e rallentamenti sulle strade circostanti. Le autorità hanno indicato percorsi alternativi per evitare i blocchi principali e ridurre i disagi alla mobilità urbana.

? Punti chiave Quali percorsi alternativi prendere per evitare il blocco su via Appia?. Come influenzerà il guasto idrico la viabilità tra via del Casale e Portuense?. Quali sono gli orari esatti delle nuove linee bus sostitutive per sabato?. Dove si concentreranno i maggiori rallentamenti sulla Flaminia e sulla Pontina?.? In Breve Rottura condutture idriche blocca via Affogalasino tra via del Casale e via Portuense.. Code su Flaminia Salaria da via dei Due Ponti fino a via dei Prati Fiscali.. Bus sostitutivi MA-1 e MA-2 attivi da venerdì 22 maggio ore 21:00.. Linee MA-1 e MA-2 operano tra Battistini, Arco di Travertino, Flaminio e Anagnina.. Il traffico a Roma subisce forti rallentamenti questo giovedì 21 maggio 2026, con code estese che bloccano i principali varchi d’ingresso alla città già dalle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Roma: blocchi su Flaminia e Appia, sabato ferma la Metro A

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