La mobilità a Roma in questa giornata di sabato 11 aprile 2026 registra numerosi disagi e blocchi stradali. Sono stati chiusi tratti di via Casilina e di Ostia, con veicoli fermi lungo le carreggiate. Contestualmente si è svolto un corteo lungo via Ostiense, con la partecipazione di diverse persone. La situazione ha causato rallentamenti e congestioni in varie zone della città, influenzando il traffico locale.

La mobilità romana di questo sabato 11 aprile 2026 si presenta caratterizzata da una complessa sovrapposizione di interventi infrastrutturali, gestione del verde pubblico e manifestazioni organizzate, che impatteranno significativamente sulla circolazione in diversi quartieri della Capitale tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Il cuore delle criticità odierne riguarda l’area di via Casilina, dove un intervento tecnico di Acea ha determinato il blocco della carreggiata verso il centro. La zona compresa tra via Zenodossio e via Antonio Tempesta è attualmente interessata da un cantiere che manterrà il divieto di transito fino alle prime ore di lunedì mattina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos mobilità a Roma: blocchi su Casilina, Ostia e corteo a Ostiense

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