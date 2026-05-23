Roma ha presentato il “Piano Roma Notte”, che prevede l’aumento delle pattuglie della Polizia Locale e l’implementazione di nuove linee di trasporto notturno. Sono stati migliorati l’illuminamento delle strade e i controlli negli spazi pubblici. Inoltre, sono stati attivati sistemi di tutor e altre misure per garantire maggiore sicurezza e ridurre il degrado e la violenza durante le ore notturne.

Più pattuglie della Polizia Locale, nuove linee notturne, strade meglio illuminate, tutor della notte e spazi pubblici più sicuri. È questo il cuore del nuovo “Piano Roma Notte”, il progetto approvato dalla giunta capitolina e presentato in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri insieme al prefetto di Roma Lamberto Giannini. Il piano entrerà progressivamente in funzione a partire da luglio e punta a rafforzare sicurezza, mobilità e vivibilità nelle notti romane. Più sicurezza a Roma di notte: raddoppiano le pattuglie. Uno degli interventi principali del Piano Roma Notte riguarda il rafforzamento dei controlli sul territorio. Saranno attivate 20 pattuglie aggiuntive della Polizia Locale distribuite nei municipi, con un incremento della presenza notturna soprattutto nelle aree della movida. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma lancia il “Piano Roma Notte”: più sicurezza, trasporti e controlli contro degrado e violenza

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