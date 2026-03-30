Inter piano Scudetto | Chivu lancia Zielinski e Barella contro la Roma

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a disputare una partita decisiva contro la Roma, in programma domenica 5 aprile a San Siro. La sfida, valida per la Serie A 2025-2026, può rappresentare un passo importante verso la conquista dello scudetto. In questa occasione, il tecnico ha puntato su Zielinski e Barella come protagonisti della formazione.

L’ Inter di Cristian Chivu si gioca il primo “match point” scudetto a San Siro: la sfida contro la Roma di domenica 5 aprile rappresenta lo spartiacque definitivo della Serie A 2025-2026. Con l’obbligo di centrare i tre punti per volare a +9 sul Milan e +10 sul Napoli — in attesa del cataclisma tattico del Maradona tra le due inseguitrici — il tecnico nerazzurro ha varato il “Piano d’Incursione” per scardinare la difesa di Gasperini. La strategia, svelata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ruota interamente attorno al dinamismo delle mezzali, chiamate a restituire quella ferocia offensiva smarrita nell’ultimo mese di campionato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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