Roma | controlli nel quartiere Aurelio contro illegalita’ e degrado 5 arresti e 5 denunce

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Aurelio, che si sono protratti fino a tarda sera. Durante le operazioni sono stati arrestati cinque persone e denunciate altre cinque, nell’ambito di un’azione mirata a contrastare attività illegali e situazioni di degrado nella zona.

Dal pomeriggio di ieri e fino a tarda serata, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno attuato un servizio coordinato di controllo del territorio nel quartiere Aurelio. Questa operazione è stata finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e al miglioramento del decoro urbano, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il bilancio dell’operazione è di 5 persone arrestate, 5 denunciate a piede libero e una segnalata alla Prefettura. Tra gli arrestati, due donne sono state bloccate all’interno di attività commerciali in due distinti episodi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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