Cantano faccetta nera e colpiscono il compagno di squadra | squalificati calciatori di terza media

Durante un torneo nel giugno 2025, un gruppo di calciatori di terza media di una società di Ravenna è stato squalificato dal Tribunale Federale Territoriale. I giocatori sono stati accusati di aver fatto irruzione nella camera di un compagno di squadra e di avergli cantato “faccetta nera”. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità sportive e ha portato alle sanzioni decise dal tribunale.

Sette giovani sono accusati di aver colpito con le mani e con le ciabatte un compagno riprendendo tutto e mettendo poi il video sulla chat di squadra Un episodio shock vede coinvolta una società di calcio della provincia di Ravenna. Calciatori di terza media sono stati squalificati dal Tribunale Federale Territoriale per aver fatto irruzione, durante un torneo del giugno 2025, nella camera di un compagno di squadra cantandogli “faccetta nera”, colpendolo con le mani e con le ciabatte e riprendendo tutto e mettendo poi il video sulla chat di squadra. Per questo motivo sette calciatori, che non rendiamo riconoscibili perché minorenni, hanno subito squalifiche comprese fra sei e otto giornate. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Cantano faccetta nera e colpiscono il compagno di squadra: otto giornate di squalifica a calciatori di terza media

