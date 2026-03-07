Cantano Faccetta nera | stop per 7 ragazzi

Lo scorso giugno, durante un torneo giovanile di calcio ad Arezzo, sette ragazzi sono stati coinvolti in un episodio in cui hanno cantato

AREZZO Un episodio avvenuto lo scorso giugno ad Arezzo, durante un torneo giovanile di calcio, è finito davanti al Tribunale Federale Territoriale con conseguenze disciplinari per alcuni giovani calciatori. I protagonisti sono ragazzi di terza media che militano in una società dilettantistica della provincia di Ravenna, sanzionati per quanto accaduto durante la trasferta sportiva. Secondo quanto ricostruito negli atti federali, un gruppo di compagni di squadra avrebbe fatto irruzione nella stanza d’albergo di un altro giovane atleta mentre era in corso il torneo. Durante l’episodio i ragazzi avrebbero intonato il canto "Faccetta nera", colpendo il compagno con le mani e con alcune ciabatte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

