Roma Gasperini a caldo | Champions traguardo superiore

Gasperini ha dichiarato che qualificarsi per la Champions rappresenta un obiettivo superiore per la Roma. Domani alle 20:45, la squadra affronta il Verona al Bentegodi in una partita decisiva per il ritorno in Europa. La sfida è valida per la qualificazione e potrebbe determinare il posizionamento finale in classifica. La Roma cerca di ottenere un risultato positivo per mantenere vive le speranze di accedere alla competizione continentale.

Ultimatum Champions per la Roma. Domani alle 20:45 al Bentegodi contro il Verona i giallorossi si giocano il ritorno nell’élite europea. Per blindare il pass serve solo la vittoria. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato pochi minuti fa in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo di Trigoria. L’evento è stato seguito in tempo reale da Laroma24.it. Il punto su Koné e l’insidia Verona. L’allenatore ha sciolto i dubbi sulle condizioni del centrocampista francese e ha analizzato i pericoli dell’ultimo match stagionale contro una squadra già retrocessa. “Koné ha recuperato, si è allenato tutta la settimana con noi. Non è al 100% ma è disponibile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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