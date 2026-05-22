Volata Champions | Milan e Roma vedono il traguardo

Mancano poche giornate alla conclusione delle qualificazioni alla Champions League 2026-2027, e le squadre di Milano e Roma sono in corsa per ottenere gli ultimi due posti disponibili. Dopo aver superato le fasi preliminari, entrambe le formazioni cercano di assicurarsi un posto nel tabellone principale, che già vede coinvolte le squadre di Inter e Napoli. La competizione si avvicina alla sua fase decisiva, con le squadre che si contendono i punti necessari per qualificarsi alla fase a gironi.

La corsa per gli ultimi due pass disponibili nella Champions League 2026-2027 è arrivata all’atto finale, con Milan e Roma pronte a unirsi a Inter e Napoli nel tabellone principale della massima competizione continentale. Come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, lo scenario per centrare l’obiettivo è lineare, poiché a rossoneri e giallorossi basterà conquistare l’intera posta in palio nei rispettivi impegni di campionato per blindare la qualificazione. I ragazzi di Max Allegri ospiteranno a San Siro un Cagliari che ha già blindato la permanenza nella massima serie, mentre la formazione di Gasperini farà visita al Bentegodi a un Hellas Verona già matematicamente condannato alla Serie B. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Roma riaccende la corsa Champions: chi avrà la meglio

Sullo stesso argomento

Volata Champions: la Roma mette pressione a Juve e MilanLa corsa per la prossima Champions League entra nella sua fase più brutale e imprevedibile, trasformandosi in una partita a scacchi a quattro dove il...

Milan, Juve, Como e Roma: la volata per il 4° posto Champions si decide negli scontri direttiA tre giornate dalla fine del campionato, gli ultimi risultati rendono ancora più incerto il piazzamento tra le prime quattro.

Volata #ChampionsLeague: combinazioni e classifica avulsa tra #Milan, #Roma, #Como e #Juventus #SkySport #SkyUCL x.com

Volata Champions League Serie A: tutte le combinazioni, la classifica avulsa e cosa serve a Milan, Roma, Juventus e ComoUltima giornata di Serie A 2025/2026: quattro squadre si giocano gli ultimi due posti in Champions League. Ecco tutti gli scenari possibili, gli scontri diretti e cosa succede in caso di arrivo a pari ... calciodangolo.com

Volata Champions: ridono Milan e Roma, crolla la Juve. Napoli qualificato, classifica e prossime partiteColpi di scena e spettacolo nella volata per la Champions League della Serie A, arrivata al penultimo capitolo e giocata a mezzogiorno. Il Napoli vince a Pisa e si qualifica matematicamente alla pross ... sportal.it