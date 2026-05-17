Dopo la vittoria nel derby contro la Lazio, l’allenatore della Roma ha parlato ai microfoni di Dazn sottolineando che la squadra ha una settimana di tempo per raggiungere l’obiettivo di qualificarsi in Champions League. Ha evidenziato l’importanza di prepararsi al meglio per le prossime partite, senza entrare in dettagli sulle strategie specifiche. La squadra si concentra ora sulle sfide imminenti, consapevole della necessità di ottenere risultati positivi per assicurarsi il passaggio alla massima competizione europea.

L’allenatore della Roma, Giampiero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria del derby contro la Lazio Gasperini dopo il derby. “ Ancora grazie, Max (Allegri ndr), intanto per quello che mi hai detto, ma abbiamo ancora 90 minuti da giocare. Un campionato straordinario, bellissimo, con tante squadre racchiuse in pochi punti. Oggi è stata un’emozione enorme. Siamo tutti giustamente felici perché sappiamo che domenica dipende da noi e non più anche dall’avversario. Abbiamo una settimana per concentrarci e realizzare entrambi un traguardo che era quello che volevamo a tutti i costi”. Che sensazioni aveva durante la partita, considerando che mancano ancora 90 minuti? “E giustamente dicevate, mancano ancora 90 minuti, io però volevo portarvi un po’ nella mia testa, perché ne ho viste tante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini: “Abbiamo una settimana per realizzare il traguardo Champions”

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