Roma corsa a due per il ds | D’Amico sorpassa Tognozzi

Dopo l’addio di Frederic Massara, il nuovo direttore sportivo della Roma sarà scelto tra D’Amico e Tognozzi. D’Amico ha superato Tognozzi nelle preferenze dei Friedkin, che stanno accelerando la decisione. La società sta valutando le candidature in vista di una nomina imminente. La scelta riguarda il ruolo di massimo responsabile delle operazioni di mercato e della costruzione della rosa. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

Dan e Ryan Friedkin stringono i tempi per la scelta del nuovo direttore sportivo della Roma dopo l’addio di Frederic Massara. Le diplomazie giallorosse hanno ridotto la corsa a un duello finale tra Tony D’Amico, attuale dirigente dell’Atalanta, e Matteo Tognozzi, ora al Rio Ave. Secondo quanto riferito dalle edizioni odierne di La Repubblica e La Gazzetta dello Sport, i contatti diretti avvenuti nelle ultime ore vedono il ds della squadra bergamasca in netto vantaggio sulla concorrenza. Il retroscena di Firenze e il dietrofront del Milan. I segnali del sorpasso sono emersi chiaramente nella giornata di ieri, quando D’Amico non ha seguito l’Atalanta nella trasferta di Firenze. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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