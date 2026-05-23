Roma Champions in bilico | Gasperini punta tutto sul Verona

In vista della partita di Champions, l’allenatore Gasperini ha deciso di puntare tutto sul Verona, con il ritorno di Manu Koné che potrebbe cambiare le sorti della formazione. La squadra si affida a due pilastri chiave per mantenere la stabilità tattica, i cui nomi non sono stati resi noti. La situazione resta delicata, con il match che si gioca in un equilibrio incerto, e il tecnico pronto a schierare le sue carte per cercare di evitare l’eliminazione.

? Domande chiave Come influirà il ritorno di Manu Koné sulla formazione di Gasperini? Chi sono i due pilastri che garantiscono la stabilità tattica giallorossa? Perché la gestione della proprietà è diventata decisiva per il gruppo? Quali vantaggi economici porterebbe alla Roma la conquista della Champions??? In Breve Manu Koné rientra nel gruppo per la sfida di domenica 24 maggio a Verona. Mile Svilar vince il premio miglior portiere Serie A 2025-26 dopo due vittorie consecutive. Donyell Malen s . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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