Roma Gasperini va all’attacco a Verona per la Champions

Domenica sera, la Roma affronta il Verona allo Stadio Bentegodi in una partita decisiva per l’accesso alla prossima Champions League. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha dichiarato di voler partire forte fin dal primo minuto, cercando di mettere pressione agli avversari e di ottenere i tre punti necessari per mantenere vive le speranze europee. La squadra si prepara a questa sfida con l’obiettivo di approfittare di eventuali errori del Verona e di conquistare un risultato utile.

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La Roma si gioca l’accesso alla prossima Champions League nella decisiva trasferta di domenica sera contro il Verona allo Stadio Bentegodi, con il tecnico Gian Piero Gasperini intenzionato a spingere al massimo fin dal primo minuto per archiviare la pratica europea. Come analizzato nell’edizione odierna de Il Corriere della Sera, l’obiettivo della compagine capitolina è coronare una straordinaria rimonta di fine stagione, nata idealmente dopo il pesante passo falso di San Siro contro l’Inter neocampione d’Italia. Da quel momento, i giallorossi hanno impresso una clamorosa accelerazione al proprio cammino, collezionando ben sedici punti sui diciotto disponibili, frutto di cinque vittorie e un pareggio che hanno completamente ribaltato le geografie della classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA-LAZIO 2-0, SIAMO NOI LA CAPITALE. A VERONA PER LA CHAMPIONS Sullo stesso argomento Roma, Gasperini si gioca la Champions a Verona: Koné arruolatoLa Roma si prepara a blindare l’Europa che conta nella trasferta di Verona, una sfida cruciale dove il tecnico Gasperini punta a schierare la miglior... Calciomercato Roma, Gasperini vuole un attacco da Champions: idea Vlahovic?La Roma si gioca il proprio futuro nella gara di domenica, con la conquista della Champions League che non solo porterebbe importanti introiti, ma... Dybala sempre più vicino alla Roma: arriva l’offerta ufficiale per il rinnovo La Joya dà priorità ai giallorossi, mentre Gasperini spinge per trattenerlo nella nuova Roma. Il Boca osserva #ASRoma #Roma #asr #Dybala #Calciomercato #Gasperini #SerieA x.com [Filippo Biafora] Claudio Ranieri ha deciso di dimettersi dal suo ruolo di consulente senior dell'AS Roma dopo conflitti con l'allenatore Gian Piero Gasperini. reddit Gasperini va all’attacco: riecco SouléDammi tre punte. Gasperini è pronto a scegliere la formula qualità, con una Roma votata all’attacco domenica sera a Verona per prendersi, di forza, un traguardo che manca da otto anni: la qualificazio ... ilromanista.eu Gasperini va all’attacco. Riecco SoulèA Trigoria Gasperini continua a preparare la sfida al Verona, atto conclusivo del suo primo anno romanista. La Champions è […] ... insideroma.com