Roma Gasperini si gioca la Champions a Verona | Koné arruolato

Nella prossima giornata di campionato, la squadra si prepara a una partita importante in trasferta a Verona, con l’obiettivo di ottenere i tre punti necessari per mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League. Il tecnico ha deciso di convocare tutta la rosa disponibile, inclusa una possibile presenza di Koné, che si è allenato regolarmente durante la settimana. La formazione che scenderà in campo sarà decisa nelle prossime ore, in attesa di eventuali variazioni dell’ultimo minuto.

La Roma si prepara a blindare l’Europa che conta nella trasferta di Verona, una sfida cruciale dove il tecnico Gasperini punta a schierare la miglior formazione possibile per ottenere il bottino pieno. Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, l’allenatore ha già ritrovato Koné, mentre rimangono ridotte al lumicino le speranze di vedere Pellegrini in campo dal primo minuto. L’obiettivo della panchina giallorossa è chiaro: centrare la qualificazione aritmetica senza dover dipendere dai passi falsi di Juventus e Como. Per farlo, la squadra è chiamata a un immediato reset emotivo dopo le scorie e l’euforia del derby, focalizzandosi esclusivamente sui novanta minuti del Bentegodi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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