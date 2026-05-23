Roma bloccata | incendio su camion e cantieri stravolgono il traffico

Notizia in breve

Un incendio su un camion e lavori in corso sui cantieri hanno causato un blocco totale del traffico a Roma, influenzando i percorsi verso Prati e la Salaria. Per oggi, alcune linee di autobus sostitutivi percorreranno la tratta tra Battistini e Anagnina. La circolazione è fortemente rallentata e si consiglia di verificare gli aggiornamenti sugli spostamenti pubblici e le deviazioni in corso.