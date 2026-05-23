Roma bloccata | incendio su camion e cantieri stravolgono il traffico
Un incendio su un camion e lavori in corso sui cantieri hanno causato un blocco totale del traffico a Roma, influenzando i percorsi verso Prati e la Salaria. Per oggi, alcune linee di autobus sostitutivi percorreranno la tratta tra Battistini e Anagnina. La circolazione è fortemente rallentata e si consiglia di verificare gli aggiornamenti sugli spostamenti pubblici e le deviazioni in corso.
? Domande chiave Come cambieranno i percorsi per raggiungere Prati e la Salaria? Quali bus sostitutivi percorreranno la tratta Battistini-Anagnina oggi? Dove si svolgeranno le chiusure stradali per il Palio e la Notte Bianca? Come influirà la partita della Lazio sulla viabilità del Foro Italico??? In Breve Palio di Sant'Anastasio a Monti Tiburtini con processione pomeridiana e serale. Notte Bianca a Fonte Laurentina con chiusura via Pietro De Finetti dalle ore 14. Sospesa tratta metropolita . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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