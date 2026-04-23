Stasera sono previsti lavori di cantiere su alcune delle principali arterie autostradali, tra cui l'A24, la Roma-Napoli e la Roma-Fiumicino. Dalle 22 di giovedì 23 aprile alle 6 di venerdì 24 aprile, ci saranno blocchi e deviazioni, con la chiusura della stazione di Ferentino e l'innesto tra Tarquinia e Fiumicino. Questi interventi potrebbero causare disagi alla circolazione nelle zone interessate.

? Cosa sapere Cantieri notturni su A24, Roma-Napoli e Roma-Fiumicino dalle 22 di giovedì 23 aprile.. Chiusura stazione di Ferentino e innesto Tarquinia-Fiumicino fino alle 6 di venerdì 24.. Il traffico sulla A24 verso Teramo subisce rallentamenti in prossimità di Castel Madama questo giovedì 23 aprile, mentre i cantieri notturni sulla direttrice Roma-Napoli e sulla Roma-Tarquinia preparano la chiusura di snodi strategici per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. La situazione attuale vede un flusso più lento dei veicoli in entrambe le direzioni lungo l’autostrada che collega Roma a Teramo, una conseguenza diretta degli interventi tecnici che impongono lo scambio di carreggiata nei pressi di Castel Madama.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Traffico e cantieri stasera: blocchi su A24, Roma-Napoli e Fiumicino

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