Caos a Monte Mario | blocchi e cantieri stravolgono il traffico

Questa mattina a Monte Mario si sono verificati blocchi stradali e cantieri che hanno provocato disagi nel traffico cittadino. La rete viaria di Roma presenta una serie di incidenti improvvisi e lavori in corso che stanno modificando i percorsi tra il quadrante nord e le arterie principali. La situazione ha portato a rallentamenti e congestioni in diverse zone della zona.

La mobilità romana affronta una mattinata di complessità operativa questo giovedì 16 aprile 2026, con la rete viaria cittadina interessata da un mix di incidenti improvvisi e cantieri programmati che stanno ridisegnando i flussi tra il quadrante nord e le arterie consolari. Mentre il Grande Raccordo Anulare e le principali vie di comunicazione extraurbane non registrano al momento criticità o rallentamenti significativi, l’attenzione dei pendolari si è spostata sulle zone residenziali e sui nodi di interscambio urbano, dove la gestione della circolazione risulta più complessa a causa di interventi strutturali e disagi localizzati. Interventi infrastrutturali e riorganizzazioni della viabilità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Monte Mario: blocchi e cantieri stravolgono il traffico Notizie correlate Leggi anche: Arezzo e Monte San Savino, la strada della pazienza finita: cantieri eterni e traffico nel caos Roma, caos viabilità oggi: cantieri e nuovi blocchi a San GiovanniIl tessuto urbano di Roma affronta oggi, giovedì 09 aprile 2026, una serie di trasformazioni strutturali che impattano direttamente sulla mobilità...