Roma bambino disabile maltrattato da due insegnanti | urla e botte rischiano il processo

Notizia in breve

Due insegnanti di una scuola elementare a Roma sono state denunciate per aver maltrattato un bambino autistico. Secondo quanto riferito, il bambino avrebbe subito urla e botte durante le lezioni. Le autorità stanno valutando se procedere con un procedimento penale, contestando alle insegnanti il reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina. La denuncia è stata presentata dalle famiglie del bambino e le indagini proseguono.