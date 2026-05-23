Roma bambino disabile maltrattato da due insegnanti | urla e botte rischiano il processo

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due insegnanti di una scuola elementare a Roma sono state denunciate per aver maltrattato un bambino autistico. Secondo quanto riferito, il bambino avrebbe subito urla e botte durante le lezioni. Le autorità stanno valutando se procedere con un procedimento penale, contestando alle insegnanti il reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina. La denuncia è stata presentata dalle famiglie del bambino e le indagini proseguono.

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Due insegnanti di una scuola elementare romana rischiano di finire a processo con l'accusa di abuso di mezzi di correzione e di disciplina ai danni di un bimbo autistico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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