Un giovane di 25 anni, in moto, ha perso la vita mentre si recava al lavoro, in un incidente avvenuto quasi due anni fa a Senigallia. I due coinvolti nell’incidente sono ora sotto inchiesta e rischiano un procedimento legale. La vicenda ha avuto un impatto sulla comunità locale e resta al centro di un’indagine in corso.

Morto in moto a 25 anni mentre andava al lavoro. Sono passati quasi due anni dall’incidente stradale costato la vita a Nicola Gandini, senigalliese. In due rischiano di andare a processo per omicidio stradale. Sono un 23enne della provincia di Vicenza e una 61enne fabrianese residente a Senigallia all’epoca del fatto. Entrambi erano rimasti coinvolti nello scontro con il giovane centauro, avvenuto la mattina del 12 luglio del 2024, lungo la statale Adriatica, a Senigallia. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per entrambi e il procedimento è fermo all’udienza preliminare, davanti al giudice Alberto Pallucchini. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il 23enne, difeso dagli avvocati Diego Casonati e Luigi Maria Turrisi del foro di Treviso, quella mattina (erano quasi le 13) era alla guida di una Citroën diretta verso sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morì mentre andava al lavoro. I due rischiano il processo

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