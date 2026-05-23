Il match tra Roller Matera e Pumas si è concluso con la vittoria della squadra di casa per 5-3, portando Matera in Serie A1. La partita si è sbloccata con un gol che ha aperto le marcature, seguito da altre reti decisive. Dopo il vantaggio di Matera, il Viareggio ha tentato di reagire, ma non è riuscito a recuperare il risultato.

? Punti chiave Chi ha segnato le reti decisive per sbloccare il match?. Come ha reagito il Viareggio dopo il vantaggio della Matera?. Chi ha consegnato ufficialmente il trofeo ai campioni in via dei Sanniti?. Come cambierà la rosa per affrontare la nuova sfida in Serie A1?.? In Breve Piozzini Pereyra segna due reti al 12'31'' e 13'33'' contro i Pumas.. Bordanove Riera e Santeramo completano il punteggio finale di 5-3 a via dei Sanniti.. Mariella Perai e il sindaco Antonio Nicoletti partecipano alla premiazione ufficiale.. Il salto in A1 segue l'eliminazione di Rotellistica Camaiore e Hockey Thiene.. La Roller Matera conquista il titolo di campione di serie A2 battendo i Pumas Viareggio per 5-3 nella sfida conclusa sabato 23 maggio 2026 presso la tensostruttura di via dei Sanniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roller Matera trionfa in A2: batte i Pumas 5-3 e vola in Serie A1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hockey su pista: la Roller Matera batte il Camaiore e vola in A1La partita di hockey su pista tra la Roller Matera e il Camaiore si è conclusa con la vittoria della squadra materana, che ha ottenuto la promozione...

Hockey su pista: la Roller Matera vola in A1 con il 6-4 in trasfertaLa squadra di hockey su pista di Roller Matera ha conquistato la promozione in Serie A1 dopo aver vinto 6-4 in trasferta.

Temi più discussi: Lodi pareggia la Serie di Semifinale. Roller Matera e Pumas promosse in A1,Breganze retrocesso in A2; La Newco Roller Matera con l'ultima vittoria sancisce il ritorno nella Serie A1 di hockey su pista! Complimenti; Hockey Pista: Roller Matera in festa: Camaiore ko e ritorno in Serie A; Anche Valdagno pareggia la serie di Semifinale. Forte rimane in A1, mentre Eboli si salva in A2.

Doppietta in Coppa Italia, la Roller Matera fa la storia dell'hockeyUna doppietta che entra nella storia dell'hockey su pista italiano. Nel weekend delle finali di Coppa Italia al PalaDante di Trissino (Vicenza) la Roller Matera conquista il trofeo tricolore sia con ... ansa.it

Hockey su pista: due squadre della Roller Matera in finale di Coppa ItaliaMatera capitale dell'hockey su pista. La compagine biancoazzurra della Roller Matera celebra un traguardo straordinario che segna una delle pagine più importanti della sua storia. Alle Finali di Coppa ... ansa.it