Internazionali d’Italia 2026 | Paolini si ritira per infortunio al piede salta anche il doppio con Errani

Durante gli Internazionali d’Italia 2026, il giocatore si è ritirato a causa di un infortunio al piede, costringendolo a saltare anche il doppio insieme a Errani. La toscana, già eliminata in singolare, non potrà difendere il titolo vinto nelle ultime due edizioni con la partner. La notizia ha suscitato commenti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori presenti in loco.

La toscana, già eliminata in singolare, non potrà difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni in coppia con Errani. Avrebbero dovuto affrontare agli ottavi le ceche Noskova e Valentova. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La coppia azzurra era attesa agli ottavi di finale contro le ceche Linda Noskova e Tereza Valentova, ma il problema fisico di Paolini ha costretto le due a rinunciare.🔗 Leggi su Sportface.it

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