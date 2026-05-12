Internazionali BNL d' Italia Paolini si ritira dal doppio con Errani
Jasmine Paolini ha annunciato sui social di dover rinunciare al torneo di doppio agli Internazionali BNL d'Italia, a causa di un problema al piede. La giocatrice avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato lo scorso anno in coppia con Sara Errani, ma ha deciso di ritirarsi prima dell'inizio della competizione. La notizia è stata comunicata direttamente dalla stessa Paolini senza ulteriori dettagli.
“Purtroppo devo ritirarmi dal doppio a Roma per un piccolo problema al piede”. Così sui social Jasmine Paolini ha annunciato che non difenderà il titolo conquistato lo scorso qui al Foro Italico con Sara Errani. Un'edizione questa del 2026 da dimenticare per Jas dopo l'exploit nel 2025. Paolini.🔗 Leggi su Romatoday.it
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