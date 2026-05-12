Internazionali BNL d' Italia Paolini si ritira dal doppio con Errani

Jasmine Paolini ha annunciato sui social di dover rinunciare al torneo di doppio agli Internazionali BNL d'Italia, a causa di un problema al piede. La giocatrice avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato lo scorso anno in coppia con Sara Errani, ma ha deciso di ritirarsi prima dell'inizio della competizione. La notizia è stata comunicata direttamente dalla stessa Paolini senza ulteriori dettagli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui