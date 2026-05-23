Roland Garros Fils salta il torneo per infortunio

Arthur Fils, numero 19 del ranking mondiale, non parteciperà al Roland Garros 2026 a causa di un infortunio. Il tennista francese ha comunicato di non poter giocare allo Slam parigino per problemi fisici che lo tengono fuori dal torneo. La sua assenza si aggiunge alle altre già annunciate in questa edizione.

(Adnkronos) – Arthur Fils salta il Roland Garros 2026. Il francese, numero 19 del mondo, è costretto a saltare lo Slam parigino per problemi fisici. Fils, che avrebbe dovuto affrontare lo svizzero Stan Wawrinka al primo turno, dà forfait per il fastidio all'anca che lo ha costretto al ritiro anche dagli Internazionali d'Italia. Al posto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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