Musetti salta il Roland Garros | Infortunio non mi permette di partecipare

Da periodicodaily.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennista italiano ha annunciato di non prender parte al torneo del Roland Garros a causa di un infortunio. La decisione è stata comunicata mercoledì 13 maggio, spiegando che il problema fisico non permette di competere nell’appuntamento parigino. Questo ritiro si aggiunge alle sue recenti assenze da tornei importanti, influenzando il suo calendario di quest’anno. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e dichiarazioni del giocatore.

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(Adnkronos) – Lorenzo Musetti salta il Roland Garros. Oggi, mercoledì 13 maggio, il tennista azzurro ha annunciato che non potrà partecipare allo Slam parigino a causa dell'infortunio riportato agli Internazionali d'Italia 2026, di cui aveva parlato al dopo la sconfitta con Casper Ruud negli ottavi del Masters 1000 di Roma. "Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero", ha scritto Musetti in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, "purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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