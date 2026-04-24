Carlos Alcaraz ha annunciato sui social di dover rinunciare ai tornei di Roma e Roland Garros a causa di un infortunio al polso destro. Lo spagnolo ha comunicato di aver effettuato degli esami medici e di trovarsi in un momento difficile per quanto riguarda il recupero. La decisione è stata presa in seguito ai risultati dei test clinici, che hanno confermato la necessità di un periodo di riposo.

Carlos Alcaraz salta Roma e Roland Garros. Lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo in un post sui social, dopo gli esami al polso destro: «Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l'evoluzione per decidere quando torneremo in campo. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti». Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alcaraz salta per infortunio Roma e Roland Garros: «Momento complicato»

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