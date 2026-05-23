A Roland Garros domani scenderanno in campo quattro tennisti italiani: Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Federico Cinà. Sinner invece farà il suo debutto nel torneo martedì. La giornata si apre con l’inizio delle partite di alcuni dei principali avversari, tra cui Zverev.

L'evento più atteso della primavera tennistica è pronto a partire. Domani scatterà ufficialmente il tabellone principale del Roland Garros 2026, con una domenica che subito propone match di alto interesse. In attesa di Jannik Sinner, che debutterà martedì contro Clement Tabur, ci saranno quattro italiani subito in campo, sui dodici in tabellone: Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Federico Cinà. Per quest'ultimo, classe 2007, tra i talenti più attesi della sua generazione, sarà l'esordio in un main draw Slam, dopo aver passato le qualificazioni. Affronterà Reilly Opelka, il gran battitore americano, come terzo match sul Campo 6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roland Garros, domani in campo quattro azzurri. Sinner debutta martedì

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