Sinner debutto fissato al Roland Garros | l’assalto a Parigi partirà martedì

Jannik Sinner è stato programmato per il suo primo match al Roland Garros 2026 martedì 26 maggio. La sua partecipazione al torneo è stata annunciata ufficialmente e fa parte del calendario di questa edizione. La sua presenza nel tabellone principale è stata confermata dalle fonti organizzative, e il torneo si svolgerà nel secondo trimestre dell’anno. Sinner si prepara a scendere in campo nel torneo parigino, che si svolge sulla terra battuta.

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Jannik Sinner dovrebbe fare il suo debutto al Roland Garros 2026 martedì 26 maggio. Dopo il trionfo agli internazionali d’Italia del 17 maggio, il numero 1 del mondo avrà quindi otto giorni pieni per recuperare energie, ricaricare le batterie e preparare l’assalto al secondo Slam della stagione, Una pausa preziosa, soprattutto dopo un periodo intensissimo e ricco di successi. Il primo avversario dell’altoatesino sarà il francese Clement Tabur, entrato nel tabellone principale grazie a una wild card. Un debutto sulla carta alla portata per Sinner, che potrà così prendere confidenza con la terra rossa di Parigi e con il formato al meglio dei cinque set. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sinner si rifugia in Alto Adige: stop per l’assalto al Roland Garros? Domande chiave Come influenzerà la stanchezza fisica la sua prestazione a Parigi? Perché lo staff ha deciso di fermare il numero uno? Chi aiuterà... Quando gioca Sinner al Roland Garros 2026: data, orario e debutto contro TaburJannik Sinner è pronto a iniziare la sua corsa al Roland Garros 2026, secondo Slam stagionale in programma a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno 2026. Definito il giorno del debutto di Jannik Sinner al Roland Garros. Si allunga lo spazio post-RomaJannik Sinner dovrebbe esordire al Roland Garros nella giornata di martedì 26 maggio: stando ad un'anticipazione fornite da Paolo Bertolucci tramite ... oasport.it Roland Garros Q3: Facundo Diaz Acosta batte August Holmgren 6-7 6-4 6-2 reddit Quando gioca Sinner al Roland Garros? Due ipotesi per il debutto, già certe le date dei turni successiviJannik Sinner affronterà il francese Clement Tabur al primo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione che andrà in scena sulla terra rossa di ... oasport.it