djokovic chiarisce il suo ritorno in campo prima di roland garros

Novak Djokovic ha annunciato ufficialmente il suo ritorno in campo prima di partecipare a Roland Garros. Nei giorni scorsi, il tennista ha fatto sapere di essere pronto a tornare a competere dopo un periodo di assenza. Nel frattempo, al Foro Italico, è stato sconfitto da Dino Prizmic in una partita che ha sorpreso molti osservatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Novak Djokovic ha subito una sconfitta inaspettata al secondo turno dell’Italian Open, perdendo contro l’emergente Dino Prizmic. Il numero uno del mondo ha iniziato la partita in modo convincente, conquistando il primo set con un punteggio di 6-2. Tuttavia, nel prosieguo del match, ha mostrato segni di affaticamento, soprattutto considerando l’età del suo avversario, che è ben 18 anni più giovane. Prizmic, spinto dalla sua giovane energia e determinazione, ha ribaltato la situazione, vincendo i due set successivi con i punteggi di 6-2 e 6-4.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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