In vista di Roland Garros 2026, un giocatore ha dichiarato di sostenere il boicottaggio di 15 minuti come forma di rispetto verso se stessi. La manifestazione si svolge sotto un cielo lattiginoso e con l’argilla che si sporca facilmente. Alla vigilia del torneo, mentre i microfoni sono spenti, si percepisce una tensione crescente nei corridoi del complesso.

Parigi ha il cielo lattiginoso di fine maggio e l’argilla che macchia le scarpe già al primo passo. Alla vigilia, quando il tennis tace e parlano i microfoni, la tensione si sente persino nei corridoi. È qui che nasce il gesto di cui tutti discutono. Il Roland Garros è un rito. Due settimane. Tabelloni da 128. Sette partite per arrivare in fondo. La vigilia scorre nel cosiddetto “media day”: domande in serie, luci puntate, tempi stretti. Funziona, certo, ma logora. Un match sulla terra può durare ore. Le routine di recupero sono millimetriche. Eppure i giocatori devono essere pronti a raccontarsi, spesso subito dopo l’allenamento o prima della seduta di fisioterapia. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Roland Garros 2026: Sinner sostiene il boicottaggio di 15 minuti come atto di rispetto verso se stessi

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