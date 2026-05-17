Internazionali BNL d' Italia 2026 | Bolelli e Vavassori vincono il doppio maschile

Nella finale di doppio maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono aggiudicati il titolo. La partita si è conclusa con la loro vittoria, confermando il successo nel torneo. La vittoria si è verificata durante la fase conclusiva della competizione. Bolelli e Vavassori hanno affrontato gli avversari nella finale e sono risultati i vincitori. La finale si è svolta sui campi degli Internazionali BNL d’Italia 2026.

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