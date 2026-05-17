Internazionali BNL d' Italia 2026 | Bolelli e Vavassori vincono il doppio maschile
Nella finale di doppio maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono aggiudicati il titolo. La partita si è conclusa con la loro vittoria, confermando il successo nel torneo. La vittoria si è verificata durante la fase conclusiva della competizione. Bolelli e Vavassori hanno affrontato gli avversari nella finale e sono risultati i vincitori. La finale si è svolta sui campi degli Internazionali BNL d’Italia 2026.
Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono la finale di doppio maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026. La coppia azzurra ha battuto col punteggio di 7-6, 6-7, 10-3 in poco più di due ore e 17 minuti di gioco, lo spagnolo Granolles e l’argentino Zeballos. Un successo storico per il tennis. 🔗 Leggi su Romatoday.it
internazionali d'Italia-Roma 2026-Bolelli Vavassori
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Bolelli e Vavassori volano nella finale di doppio degli Internazionali BNL d'Italia 2026
Internazionali d’Italia 2026, Bolelli e Vavassori in finale nel doppioLa coppia azzurra supera Harrison-Skupski al super tie-break e conquista la prima finale in carriera al Foro Italico.
#OFFTOPIC Bolelli/Vavassori hanno appena vinto gli INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA!! CHE MOMENTO PER LA NOSTRA FANTASTICA ITALIA - Facebook facebook
Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) on X x.com
Coco Gauff's quick selfie message to her fans after her QF win | via Internazionali BNL d'Italia IG reel (May 12, 2026) reddit
Binaghi: 'Internazionali d'Italia generano un miliardo di impatto economico'Gli Internazionali BNL d'Italia si confermano un volano economico di primaria importanza per il territorio, generando un impatto economico complessivo di un miliardo di euro. È quanto ha dichiarato An ... it.blastingnews.com
Internazionali d'Italia 2026, Binaghi: Oltre 578mila presenze, indotto da un miliardoIl presidente Fitp Binaghi chiude gli Internazionali BNL d'Italia con record di presenze, indotto da un miliardo e appello per il tennis in chiaro in tv ... romatoday.it