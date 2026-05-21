Durante il torneo di Roland Garros 2026, è prevista una protesta da parte dei principali giocatori del circuito ATP e WTA riguardo al montepremi. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Équipe, i tennisti avrebbero organizzato una manifestazione che si svolgerebbe in circa quindici minuti di interviste, senza ulteriori azioni o manifestazioni pubbliche. L’obiettivo è far ascoltare le proprie richieste senza alterare il normale svolgimento del torneo. La protesta sarebbe pianificata come una forma di espressione rapida e mirata.

Quindici minuti di interviste e niente più. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe, sarebbe la protesta che i top player del circuito Atp e Wta vorrebbero portare avanti al Roland Garros 2026. Quindici minuti come il 15% dei ricavi raccolti dai tornei Slam, a fronte di un aumento del montepremi dell’Open di Francia pari al 9,5%. Incremento ritenuto troppo basso (e non in linea con il profitto) soprattutto da grandi campioni come Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Novak Djokovic e Iga Swiatek che hanno iniziato ad alzare la voce già da qualche settimana. Questo venerdì, in occasione del media day che apre lo Slam di Parigi, la maggior parte dei top player avrebbe previsto di abbandonare l’evento mediatico dopo esattamente 15 minuti e non concedere interviste supplementari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, protesta contro il montepremi: cosa faranno Sinner e gli altri

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Sinner parla della protesta dei giocatori contro i grandi tornei per la ripartizione economica

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