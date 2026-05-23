Roghi tossici discariche abusive e feci di ratti scatta la denuncia | Sequestrate Le Salzare
I carabinieri hanno sequestrato un’area chiamata Le Salzare, considerata una discarica abusiva contenente rifiuti tossici, materiali di scarto e feci di ratti. Le operazioni sono state condotte dopo aver riscontrato incendi di rifiuti e presenza di discariche abusive, che hanno causato una grave contaminazione ambientale. L’area sequestrata si trova nel territorio di Ardea e rappresenta una minaccia per l’ambiente circostante.
Ardea, 23 maggio 2026 – Una bomba ecologica a cielo aperto che rischia di compromettere in modo irreversibile un’intera porzione di territorio. La gravissima situazione di degrado in cui versa la località Le Salzare, è finita ufficialmente al centro di una denuncia querela presentata dall’avvocato Falco agli uffici del commissariato di polizia di stato di Anzio. L’atto, indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, ipotizza reati pesantissimi legati al disastro ambientale e all’inquinamento, accendendo i riflettori su un’area di molti ettari sottoposta a uso civico e a vincolo paesaggistico. Le immagini allegate... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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