Roghi tossici discariche abusive e feci di ratti scatta la denuncia | Sequestrate Le Salzare

Notizia in breve

I carabinieri hanno sequestrato un’area chiamata Le Salzare, considerata una discarica abusiva contenente rifiuti tossici, materiali di scarto e feci di ratti. Le operazioni sono state condotte dopo aver riscontrato incendi di rifiuti e presenza di discariche abusive, che hanno causato una grave contaminazione ambientale. L’area sequestrata si trova nel territorio di Ardea e rappresenta una minaccia per l’ambiente circostante.